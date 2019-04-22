Sıla-Ahmet Kural davası sonuçlandı
Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan darp olayına ilişkin davada, Kural 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası aldı.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Kural ve şikayetçi Sıla Gençoğlu avukatlarıyla katıldılar.
Mahkeme, Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, verdiği cezaları erteledi. Ahmet Kural; tehdit suçundan 7 ay 15 gün, yaralama suçundan 5 ay, hakaret suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezası aldı.