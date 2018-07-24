Şık'ın konuşmasına Alpay Özalan'dan sert tepki!

HDP'li Ahmet Şık'ın Meclis'te yaptığı konuşma, Alpay Özalan tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 10:25

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın KHK'lerde değişiklik yapılmasına ilişkin Meclis'te yaptığı konuşma sert tartışmalara neden oldu. AK Parti milletvekili Alpay Özalan, konuşma sırasında kürsüye yürürken, Ahmet Şık'a iki oturum ceza verildi.

Görüşmeler devam etti

TBMM Genel Kurulu'nda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, bazı KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam etti.

Şık’ın konuşması tartışma çıkardı

Bu değişikliklere HDP'li Şık'ın tepki göstermesi Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Şentop, oturuma ara verdi

Çıkan tartışmaların devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Mikrofonunuzu kapattım. Kürsüden hakaret edemezsiniz" uyarısında bulunarak oturuma beş dakika ara verdi.

AK Partili ve HDP’li vekiller arasında arbede yaşandı

Öte yandan tartışmalar devam ederken AK Parti ve HDP'li milletvekilleri kürsünün etrafına geldi. Tam burada gerginlik yaşandı. Başka vekillerin araya girmesi ile olayın büyümesi engellendi. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın kavganın en ön saflarında yer alması ise dikkat çekti.

Şık’a ceza verildi

Ahmet Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirten Şentop, Şık'a Meclis'ten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Kurtulan, Şık’ı savundu

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini" söyledi.

Şık’ın Meclis’ten çıkarılması oylandı

Şentop daha sonra TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclis'ten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

İki birleşim Meclis’ten çıkarılma cezası verildi

Oylama sonucu, Ahmet Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası verildi. Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Şık’ın ödeneği kesilecek

Meclis'ten geçici olarak çıkarılma cezası alan Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

Alpay’dan açıklama

Alpay Özalan, geçen milletvekili kaydını yaptırmak için geldiği Meclis'te "Cumhurbaşkanımız hakkında olumsuz konuşan karşısında beni bulacak" demişti.