Şike davasının firari hakimi yakalandı!

Bursa'da yapılan FETÖ operasyonunda "gaybubet" evinde saklanan ve sahte kimlik kullanan futbolda şike" davasının hakimi Hikmet Şen, yakalandı.

Güncellenme 30 Mart 2018 12:55

FETÖ'nün gizlenmek için kullandığı "gaybubet" denilen evlere operasyon yapıldı. Bursa'da yapılan operasyonda "futbolda şike" davasının hakimi Hikmet Şen, sahte kimlikle yakalandı. 14'ü aranan olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı.

20 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçti. Sakarya, İstanbul, Kırklareli ve Bursa'da örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet' olarak adlandırılan evler tespit edildi. Bu sabah saatlerinde hareket geçen ekipler, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip,14'ü firari 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şike hakimi de gözaltına alındı

Bir şüphelinin polise kimlik göstermediği operasyonda, bu kişinin sahte kimlikle dolaştığı tespit edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında aranma ve yakalama kararı bulunan, futbolda şike' davasının hakimi Hikmet Şen olduğunu belirledi.

Çok sayıda dijital doküman ele geçirildi

Operasyonda düzenlenen ve yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik, 30 cep telefonu, 13 bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 9 flash bellek, 26 bin lira ve 3 bin 300 dolar ele geçirildi.

İşlemler devam ediyor

Operasyonda gözaltına alınan Hikmet Şen ile 19 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.