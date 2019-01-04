Sigorta prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı

GSS ve SGK prim borçlarını yapılandırma işlemi 28 Şubat’a uzatıldı.

Güncellenme 04 Ocak 2019 11:34

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, GSS ve SGK prim borçlarını yapılandırmak isteyenler için son ödeme tarihinin 28 Şubat’a uzatıldığını duyurdu.

İki ayda bir taksit ödenecek

Bakan Selçuk, borçların yapılandırılması ile ilgili kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve ceza yerine Yİ-ÜFE’ye göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini söyledi.

Borçlarında icra takibi olmayacak

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını ifade eden Bakan Selçuk, yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerin, 'Borcu yoktur' belgesi alabileceğini, istihdam teşviklerinden yararlanabileceklerini belirtti.

Tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler

Bakan Selçuk; Bağ-Kur’lu olanların, hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini, hem Bağ-Kur’lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla, bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.