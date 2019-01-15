Sigarayı bırakmak isteyenleri sevindirecek haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren yasaya göre Sağlık Bakanlığı bundan böyle sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek verecek.

Güncellenme 15 Ocak 2019 09:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile sigarayı bırakmak için tedavi olan hastalardan 300 bin kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı’nın imzası ile yürürlüğe giren yasaya göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar sayıları 300 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığı'nca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.