Sigaradan daha tehlikeli!

Yapılan araştırmalar kötü ve yetersiz beslenmenin sigara kullanımından daha ölümcül sonuçlara neden olduğunu ortaya çıkardı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 16:34

Küresel Beslenme Raporu’nda yer alan bilgilere göre her 5 ölümden birinin kötü ve yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirtmiş. 194 ülke üzerinden yapılan araştırmada kötü beslenmenin her yıl küresel ölçekte bulunan maliyetinin 3,5 trilyon doları bulunduğu dikkatleri çekti. Bu rakamın ABD’de obezite maliyetinin yıllık yaklaşıl olarak 500 milyar dolar olduğu açıklandı.

Hasta ediyor

Raporda yer alan verilere göre ülkelerin büyük bir kısmının sağlıklı beslenme noktasında belirlenen hedefe ulaşamadıklarını ve yiyecek reklamlarına belli sınırlamalar getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bununla birlikte okullarda sağlıklı atıştırmalıklara özendirmek için gerekli önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, Küresel Beslenme Konferansında yapılan konuşmalarda beslenme şeklinin hastalığa yakalanma ve ölüm oranlarındaki nedenlerin başında geldiğini ifade etti. Kötü ve yetersiz beslenme biçimlerinin hava kirliliği ve sigara kullanımından daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkaracağını ifade etti. Yediğimiz besinlerin bizi büyük sağlık sorunları hatta ölümle sonuçlandırmaması için beslenme sistemimizde ciddi değişikliklere gitmemiz gerekir.