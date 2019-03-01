Sigarada üretiminde yeni dönem! Bu uygulamalara son
Sigara paketleri bundan böyle tek renk olacak, uyarı alanları paketin yüzde 85’ini kaplayacak ve pakette logo olmayacak.
Sigara karşı yürütülen mücadele yeni bir boyut kazandı. Yeni uygulamanın kuralları bugün Resmi Gazete'de, yayınlandı.
Pakette logo yer almayacak
Buna göre; sigara paketleri tek renk olacak. Uyarı alanları paketin yüzde 85’nin kaplayacak. Marka logoları yer almayacak. Sigara markası, türü tek tip yazı fontunda olacak ve paketin yüzde 5'ini kaplayacak.
2020’ye kadar eski paketler kalmayacak
Tek tip paket uygulaması 5 Temmuz 2019'da başlayacak. 5 Ocak 2020'ye kadar piyasada eski paketler kalmayacak, kalanlar ise imha edilecek.
Mentollü sigara dönemine son
Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol veya türevleri kullanılan sigaralar, 5 Temmuz'dan sonra piyasaya arz edilemeyecek.