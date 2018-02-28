Sigara kullananları üzecek yasaklar yolda!

Sağlık Bakanı Demircan’ın tütün ve tütün ürünleri ile mücadele kapsamında hazırlanmasını istediği taslakta hangi yasaklar yer alıyor?

Güncellenme 28 Şubat 2018 10:36

Sigara yasakları ile ilgili hazırlanma aşamasında olan yasa taslağına ulaşıldı. Taslakta, satışlarda tüketimi ve erişimi özendirecek şekilde satılmasını veya pazarlanmasını kısıtlayıcı hükümler yer alıyor. Sigara paketleri genç kitlenin dikkatini çekecek şekilde renkli ve albenili olmaması gerektiğine dair kurallar yer alıyor.

Ürünler kapalı satılacak

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütün ve tütün ürünleri ile mücadele kapsamında hazırlanmasını istediği yasa taslağında tütün ürünleri müşterilerin rahat göremeyeceği ve ulaşamayacağı şekilde satılacağı da yer aldı.

Taslakta getirilmesi planlanan yasaklarda şunlar yer alıyor:

Tütün ürünleri paketleri tek tip olacak.

Yerli veya ithal sigara paketleri belli bir standart içinde olacak. Paketler düz veya istenilen şekilde piyasaya sunulacak.

Sigara paketinde yüzde 5'i aşmayacak şekilde büyüklükte logo yer alacak.

Kutuda herhangi bir özendirici simge bulunmayacak

Öngörülen kurallar karton sigaralar için de geçerli olacak

Paketlerin tipleri Sağlık Bakanlığı'nda belirlenecek

Yapılması planlanan düzenleme ile tütün ürünlerinin satışı da elden geçirilecek. Satışlar artık açıktan yapılmayacak. Ürünler, kapalı dolaplar ve alıcının göremeyeceği yerlerde olacak.

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde kesinlikle tütün ürünler satılmayacak