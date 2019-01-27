Sigara kullanan din görevlileri mesleğinden olabilir!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; tüm İslam alimlerinin sigarayı yasakladığını, bundan böyle din görevlilerine her alanda sigaranın yasaklanacağını söyledi.

Güncellenme 27 Ocak 2019 13:03

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni alınan sigara kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sigara asrın felaketi

Erbaş, bundan böyle hac ve umre görevlendirmelerinde sigara içmeyen personelin tercih edileceğini, bu kararın bugüne kadar alınan en hayırlı kararlardan biri olduğunu, sigaranın asrın felaketleri ve insana zarar veren bağımlılıklar arasında yer aldığını vurguladı.

Hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayanlar tercih edilecek

Din görevlilerince sağlığa zararlı bir maddenin kullanılmasının çok yanlış olduğunu belirten Erbaş, bu yıl hem hac hem de umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edeceklerini, bundan sonraki yıllarda sigara kullananların sınava dahi giremeyeceğini, yani artık din görevliliği sınavlarında sigara kullananların tercih edilmeyeceğini, bunu çok önemsediğini ifade etti.

İslam dünyası sigarayı yasaklıyor

Erbaş, sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğunun söylendiğini, kendi kanaatinin de bu yönde olduğunu, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini ve hassas davranılması gerektiğini, din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamların ve bütün görevlilerin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

“Elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum”

Hac ibadeti sırasında ve nefis terbiyesi için gidilen Arafat'ta çadırların etrafındaki sigara izmaritlerini görünce yüreğine hançer saplandığını dile getiren Erbaş, “Arafat'ta vakfe öncesi ya da sonrası bir Müslüman kardeşimin elinde sigara gördüğüm zaman çok üzülüyorum” dedi.

“Vatandaşlar böyle din görevlisi istemiyor”

Erbaş, vatandaşların ellerinde sigara bulunan bir din görevlisi görmek istemediğini, sigaranın nasıl bir tehlike olduğunu millete vaaz ve hutbelerde anlatmaya devam edeceklerini belirtti.