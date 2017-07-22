Şifo Mehmet Fatih Terim'in yardımcılığına getirildi

Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Mehmet Özdilek, her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi.

Güncellenme 22 Temmuz 2017 22:01

Beşiktaş'ın milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek, yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.

Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonraki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.

Kaynak: NTV