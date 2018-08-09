Şifa dolusu kayısının faydaları

Vitamin ve mineral deposu kayısının faydalarını uzmanlar anlattı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 14:36

Demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu olan kayısı aynı zamanda A, B, C ve E vitaminleri açısından da son derece zengindir. Yaş ve kuru olarak tüketildiğinde kayısı sindirimi kolaylaştırır ve uzun süreli tokluk hissi sağlar böylece kilo kontrolüne yardımcı olup, kabızlığın giderilmesinde etkin rol oynar.

Aynı zamanda antioksidan özelliği sayesinde bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Kayısının vücut için son derece faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, ağız ve diş sağlığından parlak bir cilde kadar pek çok faydasının olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda içeriğindeki yüksek potasyum kalbin korunmasında da etkin rol oynar. tansiyonu dengeler, kalp kaslarının beslenmesine yardımcı olur ve kan basıncının dengede durmasına yardımcı olur. Kayısı içerisinde bulunan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin olması kemik sağlığı açısından çok önemlidir. Ağız ve diş eti sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan kayısı aynı zamanda bağışıklığın güçlenmesi açısından da çok önemlidir.

Demir açısından zengin olması da kansızlığa karışı koruyucu bir etken ortaya çıkarır. Hamileler ve gelişim çağındaki çocuklar içinde kayısı son derece faydalıdır. Cildi nemlendirir ve koruyarak pürüzsüz bir hal ortaya çıkarır. İçeriğindeki A vitamini aynı zamanda ciltte oluşabilecek akne oluşumunun da önüne geçer.

Uzmanlar yazın taze olarak tüketilmesini tavsiye ettiği kayısıyı kışın kuru olarak tüketilebileceğini öneriyor. Ancak tüketim miktarı konusunda sınırlı olmanın daha sağlıklı olabileceğini ifade ediyor. Kuru kayısı tercih ederken de doğal yollarla kurutulmuş olanları tercih etmek gerekir.