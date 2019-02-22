Sicili kabarık olan suç örgütü lideri tutuklandı

Bir gecekonduda yakalanan Arap Emrah lakaplı suç örgütü lideri tutuklandı.

Güncellenme 22 Şubat 2019 17:39

Cinayet, yaralama ve iş yerine saldırı gibi suçlarla sıkça gündeme gelen Arap Emrah lakaplı Emrah Sever, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sultangazi'de bir gecekonduda yakalandı

Cinayet, adam yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemlerinde kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduda yakalanmıştı.

Tuutklandı

Emniyetteki sorgusu biten Arap Emrah, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık tarafından da ifadesi alınan Sever, tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimin de ifadesini aldığı Sever, tutuklanarak cezaevine gönderildi.