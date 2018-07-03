Sıcak rahatsız ediyor ve nefesiniz kesiliyorsa...

Nem oranın artması ve sıcakların da yükselmesi ile birlikte diyabet, kalp ve böbrek hastaları en fazla etkilenen gruplar arasında.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 11:20

Sıcakların artması ile birlikte sıcaktan en fazla etkilenen hasta grupları KOAH ve astım grubu oluyor. Yaşlı ve gebelerinde büyük zorluk yaşadığı bu dönemlerde kalp, böbrek ve diyabet hastaları da bu havalarda ekstra tedbir almaları gerekebilir. Uzmanlar yaz aylarında gelmesi ile birlikte sıcaktan nasıl korunmak gerektiğine yönelik bilgiler verdi.

Nem, sıcaklık ve polenler astımı tetikliyor

Yapılan araştırmaya göre sıcaklığın 10 derece yükselmesi ile birlikte acile gelen hastaların sayısının da 4.3 kat arttığı görülmüştür. Sıcak havalarda özellikle astım hastalarının hastaneye yatışında yüzde 90 oranında bir artış olduğu ortaya çıktı. Nem ve sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak yaz aylarında özellikle polen hastalıklarının kötüleşmesine neden olmaktadır.

Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak astım ve KOAH hastalarında bronkospazm adı ile geçen hava yollu ile kasların kasılması ve şişmesi sonucu oluşan daralmalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yaz aylarında ortaya çıkan polen ve küf mantarları da solunumda sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Depresyon ve aksiyeteye neden olmaktadır

Yapılan araştırmalarda çıkan sonuçlara göre nem ve sıcağa bağlı olarak anksiyete ve depresyonun ortaya çıkması sonucuna göre nefes darlığı da artmaktadır. Nem ve buna bağlı olarak sıcak havalarda vücut kendini soğutmak hisseder ve daha fazla nefes alma ihtiyacı hisseder. Bu durumda daha fazla polen ve nem anlamına gelir.