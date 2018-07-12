Sıcak havaların beyne büyük etkisi olduğunu biliyor muydunuz?

Yapılan araştırmalara göre sıcaklar beynin düzenli çalışmasının önüne geçtiği ortaya çıkmıştır.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 10:29

Sıcak havaların kişilerin beyninin düzenli çalışmasının önüne geçtiği ortaya çıkmıştır. Çocukları ve ofis çalışanları buna bağlı olarak soğutuculara ihtiyaç duyuyor.

Harvardlı bilim insanlarının sıcak havalarının insan beyni üzerinde ne gibi etkileri olduğu yönünde araştırmalar yapmıştır ve bu araştırmalara göre belli bir takım sonuçlara varmışlardır. Sıcak havaların kişilerin beynini düzenli olarak çalışmasının önüne geçtiği sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında klimalı odada çalışan öğrenciler ile klimasız sıcak ortamda ders çalışan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucunda klimasız ortamda çalışan öğrencilerin problem çözme ve bellek testlerinin yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Yine aynı araştırma kapsamında ofis çalışanlarının daha verimli çalışmalar ortaya koyabilmek için oda soğutma sistemlerine ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır.

Bu araştırma kapsamında uygun ısıya sahip olunan bir ortamda en iyi şekilde ve mümkün olunan en verimli şekilde çalışmaların ortaya konduğu ortaya çıkmıştır. Uygun verimli çalışma ortamı sağlanması için uygun iklimlendirme sistemlerinin devreye sokulması gerekir.