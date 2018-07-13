Sıcak havalarda klimadan uzak durun!

Sıcak havanın yanı sıra klimalarda cildin yaşlanmasını hızlandırıyor. Peki cilt sağlığını korumak için neler yapmak gerekir?

Güncellenme 13 Temmuz 2018 20:58

Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak klima karşısında geçirilen zaman uzamaya başladı. Tüm bunun yanı sıra tatil sezonun da başlamasıyla birlikte güneş karşısında bilinçsiz olarak geçirilen zaman cildin kuruyarak mat bir görüntü elde etmesine neden olmakta. Uzmanlar bu etkenlere bağlı olarak sıcak ve klimanın cildi yaşlandırdığını ifade ediyor.

Cilt kuruluğuna neden olan etkenler sadece sıcak ve klima değil bunların yanı sıra sık ve sıcak duş almakta cildin kurumasını neden olmaktadır. Aynı zamanda bilinçsiz güneşlenmek ve deniz tuzu da ciltte kuruluk oluşmasına neden olmaktadır. Ciltte kuruluk olduğunu ilk olarak ciltte matlaşma pullu döküntüler meydana gelmektedir. Kuruluk durumu arttıkça ciltte kaşıntı ve kepeklenmeler hatta çatlaklar bile artmaktadır.

Kuruluğun önüne geçmek için ne yapılmalıdır?

Su için: Ciltte kuruluğun artmasına en büyük neden cildin nem dengesinin azalmasıdır. Özellikle yaz aylarında su tüketimini artırarak cildiniz daha çok nemli kalmasını sağlayıp kuruluğun önüne geçebilirsiniz.

Banyoda az kalın: Duşa girdiğinizde çok uzun süre kalmayın ve çok sıcak su tercih etmeyin. Duş alma sürenizi 10 dakika ile sınırlayın ve sıcak su yerine ılık su tercih edin.

Nemlendirici kullanın: Duş sonrası cildiniz henüz nemliyken iyi bir nemlendirici ile nemlendirin ki cildinizin kurumasının önüne geçin.

Klimaya dikkat: Klimanın uzun süre çalıştığı ortamlarda nem oranı ciddi olarak azalır, buna bağlı olarak ortamın hava akışını sağlamak ve nem oranını artırmak için mutlaka camı açıp havalanmasını sağlayın. Aynı işlemi arabada da yapmaya özen gösterin.