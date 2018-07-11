Sıcak havalarda buna dikkat!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima kullanımları artıyor ve buna bağlı olarak da burun kanamalarında da artmalar meydana geliyor.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 17:03

Havaların ısınması ile birlikte burunda kuruluk artar ve kanama eğilimi gösterebilir bunun dışında sıcaklığın burun üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamak. Burun tıkanıklığı yaşadığınız süreçte çözüm olarak doğal yöntem olan deniz suyu kullanabilirsiniz. Deniz suyu kullandığınız dönemde bir sonuç alamadıysanız yapısal bir takım sorun olabilir ve bunun için bir uzmana görünmekte fayda vardır. Başka spreyler kullanmak sorunu maskeler ve ileri dönemlerde de çözümü güçleştirmektedir. Bazı spreyler ise ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Sağlığı nasıl etkiliyor?

Burun tıkanıklığı günü verimli kullanmanızın önüne geçer ve gün içinde spor yaparken, yürürken kalbin daha fazla yorulmasına neden olur. Burnun tıkalı olması geceleri nefes kesilmesine yol açarak uyku apnesi sorununa neden olabilir. Bu durumda kişilerde kan basıncının artması ile kalp ritminin bozulmasına ve uyku düzeninin bozulmasına neden olup vücudun olumsuz olarak etkilenmesine yol açar. Gece meydana gelen burun tıkanıklıkları buna bağlı olarak kişilerde kalp krizi ve inme gibi sorunların görülmesine yol açar. Burun tıkanıklığı kişilerde gün içerisinde ağız kokusu, uykulu gezinme, çabuk sinirlenme, yorgunluk hissi, çabuk yorulma, ağız kuruluğu ve diş çürümesi gibi sorunlar görülebilmektedir.