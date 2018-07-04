Sıcak havalarda bu besinleri tüketmeyin!

Yaz aylarında sıcaklıklarında artmasıyla birlikte vücudun temel gereksinimlerinde de değişiklikler meydana geliyor.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 10:39

Havaların ısınmasıyla birlikte sıvı ihtiyacı temel gereksinimlerde bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Sıcak havalarda sağlığınızı korumanız uzmanlar önerilerde bulundu. Çay ve kahve gibi içecekler sıvı kaybına neden olacağı için sıcak havalarda çok fazla tüketmemek gerekir.

Bebeğinizi nasıl korursunuz?

Yaz aylarında bebek ve çocuklarda ishallerin görülme ihtimali çok yüksektir. Bu sorunun önüne geçmek için çocuklar için yeterli olan sıvı ve mineral ihtiyacını karşılamak gerekmektedir.

Bebeğinizin ilk altı ayında anne sütü yeterli ise ekstra su vermeye gerek yoktur. Ek gıda alan bebeklerin ise sıvı ihtiyacını anne sütü ve mamalarla karşılayabilirsiniz.

Su, soda ve ayran

Yetişkin bireylerin sıvı ihtiyacı an az 2 litredir ancak sıcak havaların gelmesi ile birlikte sıvı kaybının da yaşanmasına bağlı olarak bu ihtiyaç 2,5-3 litre arası olabilmektedir.

Çay ve kahve diüretik etki sağlayabileceğinden vücutta su kaybına neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak günlük su ihtiyacınızın yanı sıra ayran, en fazla 2 adet soda ve meyve suları da içebilirsiniz.

Baş dönmesi görülebilir

Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak metabolizmada da değişiklikler meydana gelebilir. Kalp hızında artış, tansiyonda yükselme ve koroner kalp hastalıklarında ise artış meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda vücutta oluşan sıvı ve mineral kaybı kişilerde bulantı, baş dönmesi ve hatta bayılma gibi durumlar görülebilmektedir.

Yumurta ve ete dikkat

Yaz aylarında gıda zehirlenmeleri daha sık ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak et, yumurta, hindi ve balık gibi gıdaların yazın saklanma koşulları büyük önem taşımaktadır.