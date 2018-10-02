Siber güvenlik şirketinden "Kim Kardasian" uyarısı!

McAfee isimli siber güvenlik şirketi, internet aramalarındaki en tehlikeli ünlünün Kim Kardasian olduğunu belirtti.

Güncellenme 02 Ekim 2018 14:47

Siber güvenlik kuruluşu McAfee, internet aramalarındaki en tehlikeli ünlünün şov dünyasının yıldız ismi Kim Kardasian olduğunu açıkladı. Firma internette bu ünlüyü merak edenlere uyarılarda bulundu. Şirketin araştırmasına göre Kim Kardashian, ismi aranınca çıkan sonuçlarda en çok zararlı link bulunan ünlü oldu.

En tehlikeli isim Kim Kardashian

McAfee adlı kuruluş, ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek sıralama yaptı. Bu sıralamaya göre, Kim Kardashian 2018 yılında internette aranması en tehlikeli birinci isim oldu.

Geçen yıl Craig David ilk sıradaydı

Geçen sene yapılan araştırmada ortaya çıkan listede ilk sırada Craig David bulunuyordu. Bu yıl ise sıralamada Naomi Campbell ikinci olurken, Kim Kardashian'ın kızkardeşi Kourtney Kardashian üçüncü sırayı aldı. Şarkıcı Adele ve Love Island programının sunucusu Caroline Flack de dördüncü ve beşinci sıradalar.

Kişisel bilgileri çalmak için kullanıyorlar

Şirket, siber suçluların popüler ünlülerin isimleri aracılığıyla kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmeye çalıştığını belirtti. Bu siteler bilgisayarlara kötü amaçlı yazılımlar kurmak veya kişisel bilgiler ve şifreleri çalmak için kullanılıyor.

Ücret ödenen kaynaklardan video izlenmeli

Bu kapsamda bazı tavsiyelerde bulunan McAfee, sadece güvenilir ve ücret ödenen kaynaklardan video izlenmesi gerektiğini, güvendikleri kaynakların haberlerini tıklanmasını tavsiye ettiklerini, uygulamaların ve anti-virüs yazılımlarının da güncel tutulması gerektiği vurguladı.

Listede başka kimler var?

Listede; Rose Byrne, Love Island yarışmacısı Kem Cetinay, Britney Spears, Emma Roberts ve Ferne McCann gibi dünyaca ünlü isimler de yer aldı.