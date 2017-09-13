Sibel Kekilli, Instagram profilini Türkiye'ye kapattı!

Uzun süredir sosyal medya üzerinden tehditler ve cinsel taciz mesajları alan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram hesabını Türkiye'deki kullanıcıların görmesini engelledi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 11:56

Aldığı mesajlar sebebiyle instagram hesabına "Kısa bir süreliğine veda etme zamanı" yazarak sosyal medya hesabını askıya alacağını ima eden Kekilli'nin hesabını kapatmadığı, ancak Türkiye'de yaşayan kullanıcıların profilini görmesini engellediği ortaya çıktı.

Kekilli'nin Instagram profiline girmek isteyenler, "Bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor" mesajıyla karşılaşıyor.

Kekilli, Instagram hesabına gelen taciz mesajlarının ardından, sayfasına "Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!" diye yazmıştı.