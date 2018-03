Sibel Can'dan büyük ayıp!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, annesi öldükten sonra anneannesi için aldığı evi satınca talihsiz kadın evsiz kaldı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can hakkında ortaya atılan iddia hayranların tepkisini çekeceğe benziyor. 30 yıla aşkın sahnelerde boy gösteren Sibel Can, 2006 yılında annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi kaybetmişti. O dönemde zor günlerden geçen Siben Can'ın tek tesellisi anneannesine yardım etmek olmuştu. Doğup büyüdüğü yer olan Karagümrük'te anneannesine ev alan Sibel Can, o çevrede emlak yatırımlarını sürdürmüştü. Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alan Sibel Can, bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.

Anneannesinin evini sattı

Bir televizyon programında yer verilen habere göre ise Sibel Can, Karagümrük'teki mallarını satışa çıkardı. Bu nedenle ise alzheimer hastası olan anneannesinin ve dayısının evsiz kaldığı iddia edildi. Zor günlerde geçiren Sibel Can'ın anneannesi oğulları ve kızlarında kalmaya başladı. Bu süre zarfında ise Sibel Can anneannesi ile hiç ilgilenmedi. Yaşanan bu olayların ardından mahalle sakinleri Sibel Can'ı suçladı.