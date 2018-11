Sibel Can konserine giden İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dinlemeye Sibel Can konserinde duygusal anlar yaşadı.

Güncellenme 12 Ekim 2018 11:29

Sibel Can, önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Ünlü sanatçıyı izlemeye gelenler arasında İbrahim Tatlıses de vardı. Sibel Can, gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses'i "Ağlamak yok, sana hiç yakışmıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

“Bu gece tüm alkışlar İmparator için"

Kendisini izlemeye gelen Tatlıses’in konserine gelmesini büyük bir şeref ve onu olarak yorumlayan Sibel Can, “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yine her zaman olduğu gibi karşında heyecanımı belli etmeyerek şarkılarımı okumaya çalışacağım. Hepimizin hayranı olduğu sanatçısın, bu gece tüm alkışlar İmparator için" dedi.

Düet yaptılar

Daha sonra usta sanatçının yanına giden Sibel Can, “Yalan” adlı şarkıyı Tatlıses’le birlikte söyledi. Şarkı söylerken Tatlıses’in ağladığını gören Sibel Can, "Ağlamak yok. Sana hiç yakışmıyor İbrahim Bey" dedi. Sahnede müjde veren Can, "Daha yeni başlıyor. Müthiş hazırlıklar var, her şeyin bilincindeyim ve çok yakından takip ediyorum. En kısa zamanda Tatlıses'in albümünde yine birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

Tatlıses’e bu sözlerle takıldı

Sibel Can, 'Mavi Mavi ' şarkısını söyledikten sonra, "Aşıksın İbrahim Bey, var sen de bir şeyler" diyerek takıldı.