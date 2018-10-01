Show TV ve Habertürk yabancı yatırımcıya satılıyor iddiası

Ciner Holding, bünyesinde bulunan medya kuruluşlarını Kazak yatırımcılara satacağı iddia edildi.

Güncellenme 01 Ekim 2018 15:53

Ciner Holding’in bünyesinde bulundurduğu medya grubu için Kazak yatırımcılarla anlaştığı iddia edildi. Bir süre önce medya grubunun Taksim’de bulunan binasını Medipol Hastanesi'ne sattığı ve içindeki iki televizyon kanalının Sefaköy'e taşınacağı da ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte son günlerde maliyetin düşürülmesi için özel toplantılar da yapıldığı belirtildi.

Turgay Ciner, İngiltere'ye yerleşti iddiası

Süperhaber’in iddiasına göre, Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği ve İngiltere'ye yerleştiği de kulislerde konuşuluyordu. Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen Turgay Ciner son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daveti ile Yeni Ekonomi Programı tanıtım toplantısına katılmıştı.

Bir süredir satmak istiyordu

Büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Habertürk gazetesini alıcı bulamadığı için kapatan Turgay Ciner, nihayet satmak istediği Habertürk TV ve Show TV'ye müşteri buldu.

Kazaklarla anlaştı

Edinilen bilgilere göre Ciner Holding, medya grubunun satışı için Kazak yatırımcılarla el sıkıştı. Kazak grubun ismi ve satışın bedeli sır gibi saklanırken, anlaşma konusunda son detayların konuşulduğu ve kısa süre sonra satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.