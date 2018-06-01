Shakira'dan Türk hayranlarına mesaj

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme 01 Haziran 2018 12:09

11 Temmuz'da İstanbul'da konser vermek için hazırlanan Shakira hayranlarına, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

İsrail'e tepki

Shakira, 9 Temmuz'da Tel Aviv'de vermek için hazırlandığı konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliama tepki olarak iptal etmiş, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacağını duyurmuştu.

İlk kez 2007'de gelmişti

Dünyaca ünlü şarkıcı, 3 Haziran'da "El Dorado" dünya turnesine çıkıyor ve 11 yıl aradan sonra ikinci kez İstanbul'a gelecek. 40 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta sevenleriyle buluşacak olan Shakira, "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi hitleri ile hala müzik listelerinde yer bulan şarkılarıyla İstanbul'daki İlk konserini 2007 yılında vermişti.

iTunes'ta birinci

Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü "El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu.

En fazla takip edilen müzisyen

Shakira'nın Facebook'taki hayran sayısı 104 milyondan fazla ve en çok takip edilen müzisyenlerden biri olarak tarihe geçti. Güzel sanatçı, 1 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.