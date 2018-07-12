Shakira, İstanbul'u salladı

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verdi. Çok sayıda ünlü isim Shakira'yı izlemek için konser alanına akın etti.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 10:24

Lübnan asıllı Kolombiyalı dünyaca ünlü sanatçı Shakira, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında İstanbul'a geldi. Vodafone Park'ta konser veren 41 yaşındaki şarkıcı, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu. Shakira'nın konserine sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katıldı.

İki saat sahnede kaldı

Burada iki saat sahnede kalan ünlü Shakira, "Sizi burada görmek çok güzel İstanbul. Çok teşekkür ederim, beni burada ağırladığınız için. Çok uzun zaman olmuştu. İstanbul'a yeniden geldiğim ve sizleri burada yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Bütün bunlar sizin dostluğunuz sayenizde oldu. Eğer bu akşam buradaysam bu sizin sayenizdedir" dedi. Konser bitiminde büyülü bir akşam yaşadığını dile getiren ünlü şarkıcı, "Sizi yeniden görmek istiyorum Türkiye" konseri bitirdi.

Ünlü isimler konsere akın etti

Hayranları Shakira'yı konserden saatler önce Vodafone Park'ta beklemeye başladı. Öte yandan konsere çok sayıda Türk ünlü isim de akın etti. Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, dünyaca ünlü şarkıcıyı kızları Aslıgül Orman ve Nazlı Orman ile birlikte karşıladı.