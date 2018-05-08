Shakira ikinci kez Türkiye'ye geliyor

Shakira, dünya turnesi "El Dorado" kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme 08 Mayıs 2018 15:10

11 Grammy ödülü sahibi ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira 11 yıl sonra dünya turnesi ‘El Dorado’ kapsamında Türkiye’ye geliyor.

11 yıl sonra tekrar Türkiye'ye gelecek olan Shakira, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı. Dünyaca ünlü şarkıcı, bu haberi 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından duyurdu.

Shakira, "Yeniden İstanbul’da olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. BKM organizasyonu ile düzenlenecek konserin nerede yapılacağı ise henüz belli değil.