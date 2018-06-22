Sezaryenle doğumun öyle bir zararı var ki...

Uzmanlar anne adaylarının sezaryen yerine normal doğumu tercih etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Güncellenme 22 Haziran 2018 15:59

Bebeklerin sezaryenle gerçekleşen doğumda başlarına aldıkları darbeler nedeniyle şaşı olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu dile getiriyor. Şaşılık nedenleri ve tedavisi ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, şaşılığın iki gözün aynı anda paralel olarak bakamaması anlamına geldiğini ifade ediyor. Gözlerden birinin yukarı, aşağı, sağa veya sola doğru kaymalar meydana gelmektedir.

Şaşılık rahatsızlığı erken tedavi ile yüzde 95 oranında kaldırabilir. Şaşılık genellikle, genetik nedenlerden meydana gelmektedir.

Sezaryenle doğum tetikliyor

Yapılan araştırmalar sezaryenle dünyaya gelen çocukların normal doğumla dünyaya gelenlere oranlar daha fazla şaşılığın olduğunu kaydetti. Diğer nedenler ise gözün kendi sorunlarından kaynaklanmaktadır. Erken tedavi edilmeyen şaşılıkta beyin o gözden gelen görüntüleri kabul etmemektedir. Her iki gözde görüntüler beyne gitmektedir gözlerin birinden giden görüntü bozuk olduğunda beyin görüntüyü kabul etmez. Devamlı olarak sürdüğünde ise gözde tembelliğin başlamasına neden olmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların tedavi göz kapama veya gözlükle yapılmaktadır.

Şaşılıkta basit bir tedavi

Şaşılık hastalığın çoğunlukla çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Doğum sırasında bebeğin geçirdiği travmalar çok önemli burada sezaryenle doğum çok önemli tercihinizi her zaman normal doğumdan yana kullanmakta fayda olacaktır. Daha fazla travma demek bebeğin daha fazla kafadan darbe alması demek bu da bebeğin sağlığı için son derece zararlıdır. Gözde meydana gelen sorunları göz ardı etmeden tedavi edilirse ilerde bir sorun yaşamaması sağlarsanız. Basit tedavi yöntemleriyle bu sorunlar tamamen ortadan kaldırılabilir.