Seçim çalışmaları kapsamında Almanya'ya gitmek isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 14:20

HDP Eş Genel Başkanı olan 25. Dönem İstanbul Milletvekili Sezai Temelli, Almanya’ya gitmek üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda hakkında yurtdışına çıkış yasağı olduğu için uçurmadı.

Habertürk'ün haberine göre Almanya’da bazı seçim çalışmalarına katılmak üzere VIP Salonu’na giden Temelli’nin polis tarafından yurtdışına çıkış işlemleri yapıldığı sırada yurtdışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Sezai Temelli’nin pasaportuna el konuldu, durum da polis tarafından kendisine tebliğ edildi.