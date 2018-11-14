Seyyar satıcılık yaparken görüntülenen "İçerde" oyuncusu konuştu

İçerde'nin Şevko'su Sedat Payas, dizi bittikten sonra yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Güncellenme 14 Kasım 2018 15:05

Kanal D’nin sevilen magazin programı “2. Sayfa” İçerde dizisi ile ünlenen Sedat Payas’ı konuk etti. Dizi bitmesi ile işsiz kalan ve başka iş teklifi almayan Payas daha önce seyyar satıcılık yaparken görüntülenmişti.

Başka dizilerde de oynamış

Canlı yayında dizinin bitmesi sonrası yaşadığı zorlukları anlatan Sedat Payas, çok sayıda dizi ve filmde rol aldığını ama İçerde ile yıldızı parladığını, diziye bir oyuncu seçmesinde üç bölüm olarak girdiğini, buna rağmen 30 bölüm olarak oynadığını, iyi ücret aldığını, dizi bitince yeni teklif gelmediğini, bu süreçte simit, sandviç sattığını, hatta kahvede çalıştığını, elinin ayağının tuttuğunu, kendisini hiç büyülü dünyaya kaptırmadığını söyledi.

Dizi bitince boşta kalmış

Sedat Payas, dizi bittikten sonra bir sezon boşta kaldığını, elinde güzel işler olduğunu, anlaştığı projeler olduğunu, üç dört gün sete gidip herkesle tanıştığını, prova yaptığını tam imza esnasında projeden çıkarıldığını belirtti.

“Allah herkesin gönlüne göre versin”

Olmadığını görünce bıraktığını belirten Payas, bir yerden malzeme aldığını, sandviç satacağı ekmek için fırınla anlaştığını, sabah 5'te işe gidip peynir alıp sabah erken saatlerde satmaya başladığını, bir proje gelene kadar bu şekilde devam ederim diye düşündüğünü, proje gelirse de boş günlerinde yine tezgahını açacağını ifade ederek, “Allah herkesin gönlüne göre versin” dedi.

“Kenarda az param vardı”

Payas, “Ben yeni işimi 300 TL'ye kurdum. Kenarda az param vardı ben de hepsini harcadım yeni işime. Şu an Allah'a çok şükür sıfıra sıfırım” ifadelerini kullandı.