Şeyma'yı kahkahaya boğan "Acun" fotoğrafı!

Acun Ilıcalı'nın ailecek çekildiği fotoğrafın montajla değiştirilmesi Şeyma Subaşı'nı kahkahaya boğdu.

Güncellenme 21 Şubat 2018 16:05

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı hikaye herkesi güldürdü. Acun'un ailesi ile çekilmiş bir fotoğrafının montajlamış halini paylaşan Şeyma, takipçilerine "kim yaptı bunu?" diye sordu.

"Bunu kim yaptı kimmm"

Sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı, internette bulduğu bir fotoğrafı paylaştı. Acun'un akraba ziyaretinde çektirdiği bir fotoğrafın montajlanmış halini paylaşan Şeyma, "Bunu kim yaptı kimmm" diye sordu. Fotoğrafı kısa bir video ile paylaşan Şeyma Subaşı'nın kahkahalar içinde takipçilere fotoğrafı kimin montajladığını sordu.