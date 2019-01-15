Şeyma Subaşı’ndan şok açıklama!

Ani boşanma kararları ile magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı cephesinde yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor.

Güncellenme 15 Ocak 2019 13:20

Boşanmalarının ardından kızı Melisa ile birlikte yurt dışına çıkan Şeyma Subaşı ilk olarak Miami’ye sonrasında Tulum’a geçti. İstanbul’a geri döner dönmez ise kendisini alışverişe attı.

Yeğeni Duru ve kızı Melisa ile birlikte İstinye’de görüntülenen Subaşı, alışveriş yaparken magazin objektiflerine yakalandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Acun Ilıcalı ve Itır Esen birlikteliğine yönelik iddialarla ilgili olarak da Şeyma Subaşı açıklamalarda bulundu.

'Şuan çok mutluyum'

Boşanmalarından sonra Fransız Dj Guido Senia ile birlikte adının aşk dedikodularına karışması ile yeniden gündeme gelen Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk haberlerine yönelik sorduğu sorulara sadece gülümseyerek "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." Açıklamasında bulundu.

'O da mutlu olsun'

Acun Ilıcalı ve Itır Esen birlikteliği yönünde çıkan iddialara ise Subaşı, "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki." Açıklamasında bulundu.

Ayağının tozu ile kendini alışverişe atan Şeyma Subaşı, muhabirlerin sorularını ayak üstü yanıtladıktan sonra kızı ve yeğeni ile birlikte ilk olarak oyuncak mağazasına sonrasında ise eğlence merkezine geçerek doyasıya eğlendi.