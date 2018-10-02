Şeyma Subaşı, o kafe hakkında ilk kez konuştu

Şeyma Subaşı, daha önce alınmadığı kafeyi satın aldığı söylentilerine açıklık getirdi.

Güncellenme 02 Ekim 2018 11:55

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı ve eşi Acun Ilıcalı ile çevresinin beğenisini kazanan kafeyle ilgili Ayşe Arman’a konuştu. Şeyma Subaşı Arman’ın, "O şehir efsanesi doğru mu? Güya seni o kafeye almamışlar, sen de yıllar sonra kafeyi satın almışsın" sorusuna cevap verdi.

Şeyma Subaşı, sadece iki masanın dolu olmasına karşın “yer yok” denilerek içeri alınmadığını ve Ayşe Kucuroğlu'nun orada olmadığını söyledi.

İddiaya göre Ayşe Kucuroğlu, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın yakın arkadaşlarından biriydi ve aynı zamanda Bebek'teki satın alınan bu kafenin sahibiydi.

Konuyla ilgili konuşan Şeyma Subaşı, Ayşe Kucuroğlu ile arasının gayet iyi olduğunu, aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

“Hayır, oturamazsınız! Yerimiz yok” dediler

Bebek Şenliği’nin olduğu bir gün Bebek Parkı’nda olduğunu belirten Şeyma Subaşı, kızı Melisa’nın 6 aylık olduğunu, yanında da yardımcısı olduğunu, Melisa’nın kucağımda olduğunu, elinde çantalar ve puset olduğunu, bu sırada oturacak bir yer aradıklarını, biraz yürüdükten sonra cafeye yürüdüklerini, burada iki masanın dolu olduğunu, işletme müdürüne 'Burada oturabilir miyiz?' diye sorduklarını, o iki dolu masada herkesin zannettiği kişinin olmadığını, yani onun bu olayla bir alakasının olmadığını, fakat kendisine 'Hayır, oturamazsınız! Yerimiz yok!' dediklerini, kendisinin de buradan ayrıldığını belirtti.

“Ayşe’yle de gayet iyiyiz şu anda”

Çıkarken bir şey demediğini ifade eden Şeyma Subaşı, “Ne diyeceğim? 'Beni niye almıyorsunuz' mu? Ayşe Kucuroğlu da yoktu orada ama bir şekilde almadılar beni. Doğru yani kafeye alınmadığım. Ama yemin ediyorum, hatta kızım üzerine yemin ederim, 'Göreceksiniz, ben burayı satın alacağım!' gibi bir düşünce aklımın köşesinden bile geçmedi. Ama hayat ilginç işte, o kafe sonunda benim oldu! Bu arada Ayşe’yle de gayet iyiyiz şu anda, hiçbir sorunumuz yok. O zaman öyle olması gerekiyordu demek ki. Ben takılmam bu tür şeylere” dedi.