Şeyma Subaşı: Bu hayatta bencil olmak lazım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, ilk kez konuştu.

Güncellenme 12 Aralık 2018 17:02

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı sessizliğini bozarak bir derginin Aralık ayı sayısına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeni bir sayfa açtım

Şeyma Subaşı, hayatında yeni bir sayfa açtığını, herkesin hayatında iniş ve çıkış yaşadığını, böyle zamanlarda her şeyin başı sağlık olduğunun bilincinde olduğunu, sağlıklı insanın üstesinden gelemeyeceği şeyin olmadığını, ileri içinde böyle düşündüğünü, ailesinin çocuğunun ve kendisinin sağlıklı olması durumunda her şeyin yoluna gireceğini, bunun herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Bencil olmak lazım

Gelecekteki Şeyma’ya mesajının biraz bencil olması yönünde olduğunu belirten Subaşı, bu hayatta biraz bencil olunması gerektiğini, kendisi mutlu olan ve mutluluğa odaklanan bir insanın etrafındakilerin de mutlu olacağını ifade etti.

Sakin bir yaşamı seviyorum

Şeyma Subaşı, sakin bir yaşamı sevdiğini, biraz fala enerji patlaması yaşadığını, kendisini zenginleştirmeye çalıştığını, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.