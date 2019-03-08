Şeyma Subaşı, Acun-Zeynep evliliğini böyle bitirmiş!

Şeyma Subaşı'nın Acun'un uygunsuz fotoğraflarını Zeynep Yılmaz'a gönderdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 08 Mart 2019 10:34

Son zamanlarda magazin dünyasının bir numaralı gündemi olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’yla ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Bir sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre; Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı tarafından aldatıldığını Şeyma Subaşı’nın gönderdiği fotoğraflar sayesinde öğrendi.

Şeyma Subaşı ne demek istedi?

Geçen günlerde ortaya atılan “intihar girişiminde bulundu” iddialarına sosyal medya hesabından cevap veren Şeyma Subaşı, "'İntihar etti' diye bir haber vardı. İntihar ettim ama hala yaşıyorum dimi. İntihar girişiminde bulundu olmasın o? İşte o hikayedeki kişi de BEN değilim aslında. (Ama yine Şeyma olsun)" demişti.

O kişi Zeynep Yılmaz mı?

Şeyma Subaşı’nın bu paylaşımında yer alan ve adını açıklamadığı kişinin Acun’un eski eşi Zeynep Yılmaz olduğu iddia edildi. Subaşı’nın daha sonra bu açıklamayı hesabından kaldırması gözden kaçmadı.

İkisi de intihar etmiş

Bahsi geçen sosyal medya hesabından konuya dair yapılan paylaşımlar ise gündemi sarsacak cinsten. Paylaşımda, Şeyma Subaşı’nın “Ben intihar etmedim o haberler yalandı” diye paylaşım yaptığını, Subaşı’nın hayatının yalandan ibaret olduğunu, adres olarak Zeynep Yılmaz’ı gösterdiğini, bunun yalan olmadığını, ikisinin de aynı yolu denediğini ama Yılmaz’ın haklı bir sebebinin olduğunu yazdı.

Acun’un uygunsuz fotoğraflarını Zeynep Yılmaz’a göndermiş

"Şeyma çok kaşındığı için bunu da burada açıklamak zorundayım” ifadesini kullanan sosyal medya kullanıcısı, "Zeynep Ilıcalı'nın kocasıyla olan videolarını, resimlerini -artık tahmin edersiniz ne tür videolar ve resimler olduğunu- Zeynep'e gönderdiği için, Zeynep de ilk kez bu şekilde öğrendiği için Şeyma ve Acun'un ilişkisini dolayısıyla kadıncağız hayatına son vermek istemiş. Bundan daha doğal birşey olabilir mi..." ifadelerini kullandı.