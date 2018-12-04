Geçen hafta anlaşmalı olarak boşanmaları ile Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı gündeme bomba gibi düştü. Konuşmaların hala devam etmesi üzerine Şeyma ateş püskürdü.

Güncellenme 04 Aralık 2018 14:02

Boşanmalarının ardından Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami’ye tatile gitti ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımların üzerine pek çok yorum geldi ve bu yorumlara yanıt niteliğinde Subaşı’nın paylaşımı gecikmedi.

Bazı takipçileri ‘Şeyma adeta boşanmayı kutluyor’ diye yorumlarda bulunurken bir kısmı da ‘Boşanmak hiç etkilememiş’ şeklinde yorumlarda bulundu. Tüm bu eleştirilere yönelik sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafta ‘Leave me aloooone’ yani ‘beni rahat bırakın’ notunu ekledi.

Yine geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta Subaşı, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini gösterdi.

Zeynep Yılmaz ile evli iken tanıştığı Şeyma Subaşı ile bir birliktelik yaşamaya başlayan ve bu birliktelikten Melisa isminde bir kız çocukları olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aldıkları ani karar doğrultusunda evliliklerini bitirdi.

Anlaşmalı boşanma protokolüne göre Acun Ilıcalı, Subaşı’ya ödeyeceği nafaka miktarı 125 bin TL olacak.