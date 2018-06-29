Şevval Sam'dan Talat Bulut açıklaması

Şevval Sam, rol arkadaşı Talat Bulut'un taciz iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 29 Haziran 2018 09:50

FOX TV'nin son günlerde taciz iddiası ile gündeme gelen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncularından olan Şevval Sam, bahsi geçen konu hakkında ilk kez açıklamada bulundu. Sam, böyle bir durumun var olması durumunda herkesin bunu kınayacağını ve hukukta kadının beyanının esas olduğunu söyledi.

Şevval Sam’dan açıklama

Talat Bulut'un kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Sam, olaya şahit olmadığını, taciz olayının şahit olunacak bir şey olmadığını, bunun ispatının zor olduğunu, bu işin artık yargıya taşındığını, bu konuda yorum yapmak istemediğini, dünyada bunun örneklerinin görüldüğünü, Türkiye'de de üzücü hikaye dinlediklerini, kişilere ve diziye yakışmayan bir olay olduğunu, çok üzüldüklerini, konuşmasının çok doğru olmayacağını, hukukta kadının beyanının esas olduğunu, mağdur olanların genelde kadınlar olduğunu ifade etti.