Türkiye güzeli seçilen fakat yarışmadaki başarısından çok estetikleri ile gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World’de ilk 30'a bile giremedi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 11:10

Bu yıl Türkiye’deki güzellik yarışmasında birinci olan ve güzelliğindne çok estetikleri ile gündem olan Şevval Şahin, Miss World’de boyunun ölçüsünü aldı. Şahin, uluslararası güzellik yarışmasında ilk 30’a bile giremedi.

İddialı açıklamalar yapmıştı

Güzellik tacını başına taktığından bu yana estetikleri yüzünden yoğun eleştiri alan ve 1.82 boyunda olan 19 yaşındaki genç model, "Estetiksiz de dereceye girerdim" şeklinde iddialı açıklamalar yapmıştı.

Şahin ne dedi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, Asya ülkelerinde dünya güzellik yarışmasına çok önem verildiğini, mobil şekilde oy verdiklerini, büyük ve güçlü bir nüfusa sahip olduklarını, temsilcilerini tutkuyla desteklediklerini söyledi.

Şahin, yarışmadaki başarısızlığının nedeninin telefon üzerinden verilen oylar olduğunu iddia etti.

Birincilik Meksika’ya gitti

Türkiye’nin ilk 30’a bile giremediği Miss World yarışmasında birinci Meksikalı Vanessa Ponce de Leon oldu.