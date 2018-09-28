Şevval Şahin, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu

17 yaşında estetik yaptırdığını açıklayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sadece yüzüyle boyuyla ve posuyla birinci olmadığını söyledi.

Güncellenme 28 Eylül 2018 17:46

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, estetikli olduğu iddiası ile ilgili ilk kez konuştu.

“Estetiği, 17 yaşında yaptırdım”

Yarışmada birinci seçildikten sonra estetiksiz görüntüleri basına sunulan ve bu sebepten tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, birinci seçildiği için çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu, içinden dereceye gireceğinin geçtiğini ama birinciliği beklemediğini, kendisine de sürpriz olduğunu, Tara ile Roda'nın dereceye girebileceğini bildiğini, burnu hariç hiçbir yerinin estetikli olmadığını, 17 yaşında yaptırdığını, bunu hiç saklamadığını, fotoğrafların 11-12-13 yaşında çekilen fotoğraflar olduğunu, yani okul yılları olduğunu, ergenlikten önce çekilen fotoğraflar olduğunu, o zaman çekim açısının ve makyaj tekniğinin başka olduğunu, eleştirilere üzülmediğini çünkü sonucun belli olduğunu, ne yapıp ne yapmadığını iyi bildiğini söyledi.

“Sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım”

2018 yılında olunduğunu ve estetiğin kendisi için artık çok normal olduğunu belirten Şahin, “Kendinde beğenmediğin bir yerin varsa, bunu yaptırman en doğal hakkın. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiç bir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. Öz güvenim yerine geldi. Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar... Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum. Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Çünkü dediğim gibi bir tek burunla bitmiyor” dedi.

“Tacım geri alınır diye korkmadım”

Şahin “Sosyal medyadaki yorumlardan sonra 'tacım geri alınır' diye korkmadım. Çünkü estetik yasak değil. Yapay bir göğsün, kaynak saçların, lens gözlerin varsa yapay bir görüntün varsa bu birinciliği etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

“5-6 aylık bir ilişkimiz var”

Torpilli olduğuna dair iddiaların kendisine komik geldiğini belirten Şahin, “Hiçbir jüriyi tanımıyordum bile. 'Şevval torpilli' yorumlarına çok güldüm. 5-6 aylık bir ilişkimiz var. Londra'da tanıştık. O başka bir üniversitede. Beni çok destekledi. Ailem de çok destek bana. Sevgilim beni kıskanmıyor. Benim başarılı olmamı çok istiyor” açıklamalarında bulundu.