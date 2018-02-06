Sevindiren açıklama! 56 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağını açıkladı.

Güncellenme 06 Şubat 2018 21:46

Sağlık Bakanı Demircan, müjdeli haberi Meclis'ten duyurdu. Türkiye'nin, sağlık alanında ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Demircan, "Türkiye ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada" dedi.

Güvenlik soruşturması sonuçlanan sağlık çalışanlarının atamalarının gerçekleştirildiğini belirten Demircan, şu bilgileri verdi:

"56 bin sağlık personeli alacağız"

"Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."