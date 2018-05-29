Sevenleri Arda Öziri'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki ünlü oyuncu Arda Öziri, son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 13:39

Ünlü oyuncu Arda Öziri, yakın bir arkadaşı ile Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıktığında motosikletiyle kaza geçirmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Okuduğu üniversitede tören düzenlendi

Henüz 40 yaşında olan oyuncu Arda Öziri'nin naaşı memleketi İzmir'e götürüldü. Oyuncu için bu sabah okuduğu üniversite olan İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tören düzenlendi. Oyuncunun, yakın arkadaşlarının da katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Rıza Kocaoğlu da törene katıldı

Öziri için düzenlenen törene ailesi katılırken, yakın okul arkadaşları Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasındaydı. Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü. Törende, slayt gösterisiyle Öziri'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı.

“Birlikte çok yollar yaptık”

Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, "Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı" dedi.

“Acımı tarif edemiyorum"

Burak Altay ise, "O bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi. Acımı tarif edemiyorum" şeklinde konuştu.