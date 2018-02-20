Sevdiği kızı alamadı, katliam yaptı!

Balıkesir'de sevdiği kızı alamayan bir sahış evi basarak 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi ise yaraladı.

Güncellenme 20 Şubat 2018 09:21

Balıkesir Havran'da sevdiği kızın ailesinin kendisini istememesine kızan bir şahıs dün 23.00'de av tüfeği ile evi bastı. Yaşanan olayda üç kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Adeta ölüm makinasına dönüşen öfkeli adam, olayın hemen sonrasında sosyal medyadan canlı yayın yaparak "Son durum bu" dedi.

3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

İddiaya göre, Hasan Çetinkaya'ya ait eve gelen 26 yaşındaki Ali S. 2 yıl önce evlenmek istediği, 27 yaşındaki Gülşen Çetinkaya ve beraberindeki 6 diğer kişiye 2 adet av tüfeği ile ateş açtı. Cinnet getirdiği düşünülen zanlı, 38 yaşındaki Melike Çetinkaya, 16 yaşındaki Ebru Çetinkaya ve 17 yaşındaki Tuncay Çetinkaya'yı öldürdü. Gülşen Çetinkaya, Yasin Çetinkaya, Bayram E. ile Murat E.'yi ise yaraladı. Silah sesleri duyan baba Hasan Çetinkaya koşarak olay yerin geldi ve sağlık ekiplerine hemen haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilçede bulunan hastaneye götürdü. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı firar etti

Olaydan sonra firar eden katil zanlısı Ali S.'nin yakalanması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İncelemeler devam ederken özel iz köpekler bölgede arama yapıyor.

Eğitimli köpekler katili arıyor

Yürüyerek olay yerinden uzaklaşan katil zanlısını bulmak için Jandarma İz Takip Köpeği Lamba'yı bölgeye getirdi. Özel eğitimli olan Lamba, zanlısının muhtemel kaçış istikametinde çalışmalarına başladı.

Sosyal medya canlı yayını yaptı

Pompalı tüfekle 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan Ali S. olaydan hemen sonra cep telefonu ile sosyal medya canlı yayını yaptı. İzleyenleri dehşet içinde bırakan olayda, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.

Acılı baba olayı anlattı

Silah seslerini duyunca eve koşan baba Hasan Çetinkaya ise yaptığı açıklamada, "Ben olayı görmedim. Kahveden geldiğimde vurulmuşlardı. Merdivenlerde yatıyorlardı çocuklarım. Eşim, oğlum, 2 kız, bir de ufak oğlan" dedi.