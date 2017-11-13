Sertab Erener'in acı günü!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, "Ses Tellerimin Sahibi" dediği babası Serdar Erener'i toprağa verdi.

Güncellenme 13 Kasım 2017 12:05

Ünlü şarkıcı Sertab Erener'in avukat babası Nizamettin Erener, önceki akşam tedavi gördüğü Özel Balat Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İlk uçakla İstanbul'a döndü

Acı haberi konser için gittiği Adana'da alan şarkıcı, ilk uçakla İstanbul'a döndü. 85 yaşında yaşamını yitiren Nizamettin Erener, dün Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçı dostları yalnız bırakmadı

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Sertab Erener ile abisi Serdar Erener'in ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. Törene Serdar Erener'in eşi Nil Karaibrahimgil ile Fatma Turgut ve Sinan Çetin de katıldı.

"Müzik kulağımın ve ses tellerimin asıl sahibi"

Sertab Erener, daha önce Ayşe Arman'a verdiği röportajda babasıyla ilgili şunları söylemişti: "Babam hukukçu ama aslında sıkı bir müzisyen. Müzik kulağımın ve ses tellerimin asıl sahibi o. Zeki Müren'le aynı yerde askerlik yapmış, rivayete göre ses güzelliğinde ona rakip görülürmüş. Şerif İçli'den dersler almış, İstanbul Radyosu'nda 1 ay solistlik yapmış. Sonra 'Avukatlık mı, müzisyenlik mi?' kavşağına gelmiş, direksiyonu avukatlığa kırmış. Babam, o güzel mavi gözleriyle ve o şahane sesiyle, çocukluk gazinomun yakışıklı assolistiydi."