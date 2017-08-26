Sertab Erener konserinde gerginlik

18. Çatalca Erguvan Festivali’nde dün gece sahne alan şarkıcı Sertab Erener ile Çatalca Beledeiye Başkanı arasında gerginlik yaşandı.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 14:33

Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahneye davet etti. Duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Cem Kara'yı sahneden kovdu.



Cumhuriyet'in haberine göre; Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti. Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi.



Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara sahneye gelerek izleyicilere 'Sabaha kadar da Sertab diye bağırsanız, bu ilçenin şehri emiri benim, bu organizasyonu size sağlayan benim. Yuhlamayla bu sorunları çözemezsiniz. "



Belediye başkanını sahneden kovdu

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Cem Kara'ya " 25 yıldır bu işi yapıyorum, Lütfen çekilir misiniz sahnemden. Başlayalım" dedi. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

