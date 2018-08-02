Serkan Karakaya: İdam bunlara hafif olur!

Eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Karakaya, "Ben bunların idamına karşıyım. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" dedi.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 17:25

Hakkari Yüksekova’da PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği idam cezasıyla ilgili, "Ben bunların idamına karşıyım. İdam bunlara kurtuluş olur, hafif olur" dedi.

İdam hakkında konuştu

Memleketi Kayseri'de taziyeleri kabul eden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeme getirdiği idam cezası hakkında açıklamalarda bulundu.

Hafif kalır

Teröristlerin idamına karşı olduğunu söyleyen Karakaya, bunun yanlış anlaşılmama gerektiğini, idamın teröristler için kurtuluş ve hafif bir ceza olacağını söyledi.

“İdam taraftarı değilim”

Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sivas’ta konuştuklarını, idam yasasının getirilmesinden tarafa olmadığını, Türk milletinin kendisini yanlış anlamaması gerektiğini, idama karşı olma nedeninin bunun en basit ve kolay ceza olduğunu, idamın teröristler için hafif kalacağını, iki dakikada idam sehpasında sallayacaklarını ama acısının dinmeyeceğini, ya da diğer Şahit ailelerinin acısının dinmeyeceğini belirtti.

“Onları Şehit ailesine teslim edecekler”

Karakaya, “Onları günahsız insanlar, vatan evlatları nerede şehit olduysa, orada, şehit ailesine teslim edecekler. O zaman daha güzel cezalar olacaktır. Bu nedenle ben idama karşıyım” dedi.

“Onların kanı yerde kalmayacak”

Karakaya’nın babası Mustafa Karakaya da idam istediğini belirterek, ''Sayın Cumhurbaşkanı bize başsağlığı diledi. 'Onların kanı yerde kalmayacak' dedi. Herhangi bir talebimiz olmadı. Vatandaşlar cenaze töreninde 'İdam isteriz' diye slogan attı. Cumhurbaşkanımız da 'Meclis onay verir gönderirse, ben imzayı atarım' dedi. Şehit yakını olarak, halk olarak idamı istiyoruz'' dedi.