Serie A'nın ünlü takımı Tudor'a emanet!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Tudor, İtalyan kulüp Udinese'nin başına geçti.

Güncellenme 24 Nisan 2018 16:22

Galatasaray'ın eski teknik adamı Igor Tudor, Serie A ekibi Udinese'nin başına geçti. İtalyan medyasında yer alan habere göre, zor günler geçiren Udinese Hırvat teknik direktör ile anlaşmaya vardı.

İtalya Serie A'da 34 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Udinese 33 puanla 15. sırada bulunuyor. İtalyan ekibi ligde 11 maçtır galibiyet alamıyor.

Türkiye'de ilk defa Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor, geçen sezon olaylı bir şekilde Galatasaray'ın başına geçmişti. Sarı-Kırmızılı yönetim 16. haftada alınan Yeni Malatyaspor mağlubiyeti ile Igor Tudor'u göndermişti.

Igor Tudor'un ismi bir süre Antalyaspor ile anılmıştı ama daha sonra ülkesine dönmüştü.