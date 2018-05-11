Serhat Akın'ın o sözleri Hadise'yi çıldırttı

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler Hadise'yi kızdırdı.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 17:28

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi" ifadelerini kullanmıştı. Akın'ın bu yorumunu duyan Hadise çılgına döndü. Güzel sanatçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Normalde cevap vermem”

"Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın" mesajı ile paylaştığı cevap metninde Hadise, normalde cevap vermeyeceğini, kadınların şiddet gördüğü bu dönemde susmadan seslerini yükseltmeleri gerektiğini, söyle bir zamanda da kendisinin de susamayacağını ve sesini duyuracağını söyledi.

“Evlatları ve eşleri adına üzülüyorum”

Hadise, kendisinin bu konuda susmaya çalıştığını, kendisi üzerinden "Kadına şiddet” yapılmaya devam edildiğini, bunun sesini yükseltmediği için mi olduğunu, yazılanları ağzı açık okuduğunu, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzüldüğünü ifade etti.

"Düşünsene baban kalkmış…”

Ünlü popçu, "Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında…

“Ama benim babam adam gibi adam”

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak ya da beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah." ifadelerini kullandı