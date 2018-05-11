Serhat Akın'ın o sözleri Hadise'yi çıldırttı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'ın Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında kullandığı ifadeler Hadise'yi kızdırdı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi" ifadelerini kullanmıştı. Akın'ın bu yorumunu duyan Hadise çılgına döndü. Güzel sanatçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Normalde cevap vermem”
"Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın" mesajı ile paylaştığı cevap metninde Hadise, normalde cevap vermeyeceğini, kadınların şiddet gördüğü bu dönemde susmadan seslerini yükseltmeleri gerektiğini, söyle bir zamanda da kendisinin de susamayacağını ve sesini duyuracağını söyledi.
“Evlatları ve eşleri adına üzülüyorum”
Hadise, kendisinin bu konuda susmaya çalıştığını, kendisi üzerinden "Kadına şiddet” yapılmaya devam edildiğini, bunun sesini yükseltmediği için mi olduğunu, yazılanları ağzı açık okuduğunu, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzüldüğünü ifade etti.
"Düşünsene baban kalkmış…”
Ünlü popçu, "Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında…
“Ama benim babam adam gibi adam”
Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak ya da beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah." ifadelerini kullandı
Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken bende susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha dogrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında... Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah. Sevgiler Hadise