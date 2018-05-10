Serhat Akın'dan "Hadise" itirafı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında samimi itiraflarda bulundu.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 16:34

Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında yer alan Serhat Akın Twitch üzerinden yayın yapmaya başladı. Akın yaptığı canlı yayında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Akın, Hadise için "Anderlecht'te oynarken Hadise ile röportajım vardı. Ondan daha ünlüyüm o zaman tabi evli de değildim alev atıyorduk. Hadise'nin o zamanlar saçları küt kesimdi, çirkindi, beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin sonra Arap atı gibi açıldı" ifadelerini kullandı.

Yayının devamında Fenerbahçeli eski oyuncu, Ariel Ortega ile yaşadığı alkol anısını da anlattı. Akın, Ortega'nın çok büyük bir futbolcu olduğunu, o dönemde sıkıntıları olduğunu, Arjantin'i özlediğini, alkol problemi olduğunu, sadece bira içtiğini söyledi.

Akın ayrıca, Ortega'yı çok sevdiğini, keyiflensin diye tesise çekirdek söylediklerini, elinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

Akın sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzonspor'u deplasmanda yenmiştik, uçakla geliyoruz, Ortega uçakta 14 tane bira içti. Yanında oturuyordum, hostese 14 tane bira söyledim. Uçakta bira bitti, bira istiyor hala. Neyse kadın farklı bir bira getirdi, 'Ben bunu içmem' dedi, bana atar yaptı. Ben de hostese atar yaptım, 'Koskoca Ortega'ya bira bulun' diye."