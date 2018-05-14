Serhat Akın yine rahat durmadı

Yaptığı açıklama ile Hadise'yi kızdıran eski futbolcu Serhat Akın, yine çok konuşacak bir paylaşım yaptı.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 10:35

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Hadise için "Çirkindi, sonradan açıldı" demişti. Bu sözlere çok sinirlenen Hadise de Instagram hesabından bir açıklama yapmış, Akın'ın bu sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

Serhat Akın ne dedi?

Son günlerde Twitch üzerinden canlı yayına başlayan Serhat Akın, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

Hadise çok sinirlendi

Akın'ın bu sözlerine çok kızan Hadise, sosyal medya hesabından, ''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem de "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında... Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak ya da beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah" açıklamasını yapmıştı.

Özür diledi

Bu açıklama sonra ise Serhat Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'den özür dilemişti.

"Haksız mıyım?"

Fakat Akın'ın bu hali çok uzun sürmedi ve Hadise ile tanışma anının fotoğrafını paylaşarak takipçilerine, "haksız mıyım?" diye sordu.