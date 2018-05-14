Serhat Akın yine rahat durmadı
Yaptığı açıklama ile Hadise'yi kızdıran eski futbolcu Serhat Akın, yine çok konuşacak bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Hadise için "Çirkindi, sonradan açıldı" demişti. Bu sözlere çok sinirlenen Hadise de Instagram hesabından bir açıklama yapmış, Akın'ın bu sözlerini sert bir dille eleştirmişti.
Serhat Akın ne dedi?
Son günlerde Twitch üzerinden canlı yayına başlayan Serhat Akın, "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..." ifadelerini kullanmıştı.
Hadise çok sinirlendi
Akın'ın bu sözlerine çok kızan Hadise, sosyal medya hesabından, ''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem de "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında... Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak ya da beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah" açıklamasını yapmıştı.
Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken bende susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha dogrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında... Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah. Sevgiler Hadise
Özür diledi
Bu açıklama sonra ise Serhat Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'den özür dilemişti.
Bir süredir Twitch platformu üzerinden hem oyun oynayıp, hem de sevenlerimle canlı yayında sohbet etmekteyiz. Yine bu sohbetlerden birinde Hadise hanım ile on sene önce yaptığımız bir röportaj hatırlatılarak kendisiyle alakalı pek çok soru gelmiştir, bu sorulara sohbet ortamının doğallığı içinde verdiğim cevapta o yıllardan sonra Hadise hanımın yaşadığı fiziksel değişimi, herkesin anlamını bildiği, kötü niyet ve argo içermeyen sekilde izah etmeye çalıştım, bu sözlerim yanlış anlaşıldığı gibi halkımıza da yanlış ve çok ağır bir karalama kampanyasıyla aktarıldı. Hata gözetmeden kim olursa olsun bir insanı kırdığım için öncelikle üzülür, sonrasında özür dilerim, fakat herkes tarafından kötü niyet içermediği malum bu sözlerimin kadına şiddet gibi çok hassas bir konuyla duyurulması, eşim ve kızım üzerinden yargılanmaya çalışılmam karşı tarafın iyi niyetli değil, gündeme gelme çabasıyla bana bu ithamlarda bulunduğunu düşündürdü. Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan kadına şiddetle ismimin yan yana gelmesi ve ileride kızımın bu açıklamalarla ilgili bana soracağı soruları düşünerek bu açıklamayı yapma mecburiyeti duydum, istemeden de olsa kırdıysam Hadise hanımdan, böyle bir konu ile gündeme geldiğim için de tüm halkımızdan özür dilerim. Kamuoyuna saygılarımla, Serhat Akın
"Haksız mıyım?"
Fakat Akın'ın bu hali çok uzun sürmedi ve Hadise ile tanışma anının fotoğrafını paylaşarak takipçilerine, "haksız mıyım?" diye sordu.