Sergio Busquets, 2023'e kadar Barcelona'da!

Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 15:47

Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Kulüp yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Busquets'in kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

490 maçta 13 gol attı

Açıklamada, tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 200'den 500 milyon Euro’ya çıkarıldığı da belirtildi. Takımındaki 11 sezonluk kariyerinde 28 kupa kazanma başarısı gösteren Busquets, çıktığı 490 maçta 13 gol attı.