Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrıldı mı?

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in sosyal medya hesaplarından birbirlerine ait fotoğrafları silmesi kafaları karıştırdı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 16:18

Magazin dünyasının en uyumlu çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, Insragram'dan birbirlerinin fotoğraflarını kaldırdı.

Magazin gündemine bomba gibi düştü

Uzun zamandır aşk yaşayan Keren Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın son hamlesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre, çift Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.

İkili arasına neler oluyor?

Sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren ikilinin bu hareketi ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer 'İkili arasında neler oluyor' dedirtti.

Kerem Bürsin açıklama yaptı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin bu iddialardan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Genelde yapmam ama neden saçma haber paylaşıyorsunuz. Come on! Biraz kendinize saygınız olsun" ifadelerini kullandı.