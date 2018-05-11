Serenay Sarıkaya ve Bella Hadid Cannes'ta bir araya geldi

Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü manken Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir partide buluştu.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 15:58

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, uluslararası süper model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir partide buluştu. Dünyaca ünlü model Bella Hadid davete bştan aşağı Alexander Wang tasarımı ile giyindi.

Moda dünyasının ilgi odağı oldu

Moda dünyasının ilgi odağı olan davet sonrası Cannes Film Festivali partisini de resmen başladı. Dünyaca ünlü bir dondurma markasının iş birliği için özel tasarladığı özel soslu dondurmalar, Alexander Wang ve Bella Hadid tarafından büyük ilgi görürdü. Buradaki dondurma şölenine Seranay Sarıkaya da eşlik etti.

Bella Hadid: Göz kamaştırıcı bir gece

Geceyle ilgili konuşan Hadid, Cannes'da göz kamaştırıcı bir gün ve gece olduğunu, bu kadar çok insanın kendiyle barışık olduğunu ve hazzı ciddiye aldığını görmenin çok güzel olduğunu, bunu arkadaşı Alexander'la birlikte kutlamanın kendisine enerji verdiğini söyledi.

Wang: Çok eğlenceli

Alexander Wang de, bu partiye Cannes'da ev sahipliği yapmanın çok eğlenceli olduğunu, partinin; zarif, lüks ve eğlenceli olduğunu, heyecan verici bir gün geçirdiklerini, herkesin partiden mutlu ayrılmasını dilediklerini söyledi.

Sarıkaya da açıklama yaptı

Davette Hakan Yıldırım imzalı iki elbise giyen Serenay Sarıkaya güzelliği ile ilgi odağı olurken, "Cannes'a gelmek en tatlı bahane oldu" diye konuştu.